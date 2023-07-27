Эксперт из МГИМО предположил начало переходного периода в Нигере

Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований предположил, что в Нигере начнется переходный период после переворота. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Ивана Лошкарева, эта практика применялась во многих западноафриканских странах, поэтому эксперт предположил, что военные и в Нигере предложат воспользоваться переходным периодом. Он также предположил, что через несколько лет после этого в стране просто примут новую конституцию, как это и бывает в подобных случаях.

Эксперт также отметил, что пока позиция большей части армии остается непонятной, так как некоторые военные поддержали действующего президента.

Также Лошкарев обратил внимание на присутствие Франции в государстве, окончательного ухода которой не стоит ожидать. Он уверен, что государственный переворот никак не повлияет на влияние Франции на экономику Нигера.