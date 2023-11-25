Очень многие жители Соединенных Штатов разобрались с тем, что происходит на Украине, а поэтому они выступают за прекращение боевых действий.

Политолог Джон Вароли сообщил, что результаты социологических поросов показывают – большинство граждан Америки считают необходимым прекратить украинский конфликт. Они считают ненормальным, что двое ближайших соседей воюют между собой.

«Если бы США и другие страны НАТО не поставляли туда огромное количество оружия, то давно бы уже Россия и Украины заключили мир. Народ против финансирования Украины», - указал Вароли.

Его слова привела в своем материале Lenta.ru. Эксперт добавил, что порядка 30% граждан США – это явные и упорные сторонники Демократической партии. Они всегда будут следовать выбранному политическому курсу, даже если он неверен. Он заявил, что еще пару лет назад все эти люди не знали, в какой части Земного шара находится Украина, но тем не менее стали ее идейными защитниками.