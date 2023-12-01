Власти Украины столько раз говорили о своей непримиримости и отказе от дипломатии, что теперь, после провала контрнаступления, не знают что им делать.

Анатоль Ливен, директор программы «Евразия» американского Института Куинси, заявил о неизбежности мирного соглашения между РФ и Украиной. Соединенные Штаты уже в следующем году столкнутся с выбором: напрямую вступить в конфликт либо содействовать миру. Статьи в прессе, которые уже признают полный провал контрнаступления Киева, сильно поспособствуют процессу. Правительству Зеленского также предстоит принять нелегкий выбор.

«Украинская правящая элита находится в большой растерянности. Правительство часто и открыто заявляло о неприемлемости компромиссного соглашения», - указал эксперт.

Статью с его мнением опубликовал портала Russia Matters. Ливен добавил, что после всего сказанного публично украинским властям будет весьма сложно согласиться на переговоры.