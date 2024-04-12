Эксперт Юпашевская: нарушение режима больничного может навредить зарплате

Нарушения оговоренных сроков больничного и обман могут обернуться финансовыми и деловыми потерями на работе. Об этом рассказала замдиректора департамента по кадровым услугам экспертной компании Unicon Outsourcing Зульфия Юпашевская. Комментарии эксперта публикует RuNews24 .

Некоторые сотрудники расценивают больничные как дополнительные выходные, а на финальный прием к врачу приходят после очень бурной вечеринки. В этом случае врач может внести в больничный лист информацию о ненадлежащем поведении, так как такие выходки расценивают как неуважение к медработнику.

При этом официальное трудоустройство предполагает, что сотрудник обязан обследоваться вовремя и предоставлять данные, а уходя на больничный действительно соблюдать определенный режим. Ведь работодатели потом отдает больничные листы в Социальный фонд. Любое искажение, попытка обмана или отсутствие данных о сотруднике должностное лицо получает штраф.

«Пропуск похода к врачу, неявка в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу неизбежно повлечет за собой уменьшение выплат по бюллетеню», — предупредила Зульфия Юпашевская.

Впрочем, после получения больничного листа и справок от врачей, работодатель уже сам решает, штрафовать ли работника при нарушениях.

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