Эксперт Калашникова назвала способы определить качество риса на глаз при покупке
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Рис, продающийся в российских магазинах, бывает шлифованным, нешлифованным и пропаренным. Эксперт Наталья Калашникова рассказала, как понять качество данного злака. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, все зерна должны быть одинакового размера и формы.
Эксперт добавила, что шлифованный рис всегда белый, а пропаренный может быть любой формы и иметь желто-янтарный оттенок.
По ее мнению, также в упаковке должен отсутствовать мусор, иметься наличие знака ГОСТ, а также чем рис моложе, тем вкуснее.