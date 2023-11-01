Эксперт Калашникова назвала способы определить качество риса на глаз при покупке

Рис, продающийся в российских магазинах, бывает шлифованным, нешлифованным и пропаренным. Эксперт Наталья Калашникова рассказала, как понять качество данного злака. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, все зерна должны быть одинакового размера и формы.

Эксперт добавила, что шлифованный рис всегда белый, а пропаренный может быть любой формы и иметь желто-янтарный оттенок.

По ее мнению, также в упаковке должен отсутствовать мусор, иметься наличие знака ГОСТ, а также чем рис моложе, тем вкуснее.