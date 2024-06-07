Эксперт Каминский рассказал, можно ли разбогатеть на «тапании» вирусного хомяка в Telegram

Криптоэксперт Евгений Каминский прокомментировал в беседе с gazetametro.ru популярность игры про милого хомяка Hamster Kombat, которая позволяет пользователям зарабатывать на кликах по экрану. Он ответил, действительно ли развлечение помогает выводить деньги, или богатство лишь ловушка разработчиков.

Игра про милого хомяка Hamster Kombat распространилась в Telegram, обещая пользователям золотые горы в криптовалюте. Милый зверек и простые условия игры подкупили людей, но многих все-таки интересует лишь заработок от тапанья по экрану.

По словам эксперта Каминского, в игре пользователи по сути строят свой криптомир с выбором бирж и других механик, которые сводятся к простому тыканью пальцем. Игрок зарабатывает виртуальные монеты. Далее они превращаются в криптовалюту после реального размещения монет на бирже. Пользователи смогут распоряжаться виртуальными поступлениями уже реальной жизни.

Однако как отметил аналитик, серьезных богатств от игры можно не ждать. Получается озолотиться лишь людям с богатой аудиторией, которые пересылают реферальные ссылки новым пользователям.

«Большинство же участников в случае листинга токена на биржах получат, скорее всего, довольно скромные суммы <...> В целом, как эксперт по критовалютам, я смотрю на ситуацию двояко: с одной стороны, много новой аудитории в крипторынке — это хорошо, это положительно влияет на рост основного токена TON, а с другой — обычным людям не заплатят много денег и, возможно, кто-то пожалеет, что потратил своё время», — заключил эксперт.

Пока пользователям обещают листинг в июле, но точной информации нет. Вся игра по сути построена так, что будет больше выгодна экосистеме ТОН с точки зрения игры на потенциальных биржах. Заработают лишь блогеры, инфлюенсеры и популярные люди, а не простые граждане.

Ранее сообщалось, что кинокритик Ноговицын высказался о сериале-адаптации по игре Fallout.