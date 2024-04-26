Кинокритик Ноговицын: сериал Fallout стал отличной адаптацией видеоигры

Эксперт Григорий Ноговицын высказал мнение, что фантастический сериал Fallout (18+) стал отличной адаптацией видеоигры. Однако претендовать на пример лучшего переноса видеоигр в другой медиум пока не может, сообщает properm.ru .

Сериал Fallout вышел в топ просмотров. Одновременно увеличилась и популярность видеоигры. Эксперт считает, что в этом заслуга супружеской пары продюсеров. Сериал Fallout — это отдельная история, наполненная драматизма. Сюжет очень непредсказуем. Зритель, который никогда не играл в Fallout, получит удовольствие от просмотра экранизации игры.

«Смотреть его весело, хотя порой там затрагивают непростые, довольно мрачные темы. Ведь действие происходит в мире, сгоревшем в пламени ядерной войны. В этом мире пытаются выжить очень разные люди», — рассказывает Григорий Ноговицын.

В сериале использовали модель «хорошего, плохого и злого» героя. Зрителям рассказано, как каждый из них переживает трудности и приключения, как адаптируется к происходящим событиям.

Но есть в сериале и много несоответствий. Интерьер и предметы быта не соответствуют указанному периоду, неясно, с кем идет война, оружие выглядит несуразно.

«Все-таки это отлично сделанное приключение. Но удовольствие будет неполным, без ответов на вопросы, которые поклонникам давно уже известны. Это плохо сказывается на всем сериале», — резюмирует эксперт.

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