Эксперт Кодолов пояснил, почему удорожание такси в столице не оказало влияния на доходы водителей

Такси в столице подорожало: средний чек уже вырос на 3–4%. Глава Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов рассказал, как обстоят дела с работой в указанной сфере на фоне изменений. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, пока водители не ощущают, что выросли цены, напротив, доходы в настоящий момент сократились.

Эксперт добавил, что при этом сказать о том, что такси стало роскошью, нельзя. Так, средняя поездка в тарифе «Комфорт+» обходится в 400–500 рублей.

По его мнению, однако людям все меньше хочется работать в сфере такси. Но нельзя исключать, что через две-три недели, может быть, ситуация с повышением доходов станет заметна. Можно предположить, что, если доходы все-таки повысятся, люди начнут возвращаться к работе таксистами.

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