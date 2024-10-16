Автоэксперт Сажин назвал катастрофические последствия запрета работы мигрантов на транспорте

Регионы РФ активно вводят ограничения на работу иностранных граждан в качестве водителей такси и автобусов, несмотря на наличие у них патента. Данные ограничения связаны с запретом трудоустройства мигрантов на позициях водителей общественного транспорта и такси. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, чем может завершиться резкий уход мигрантов с данных позиций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, если в малых городах отсутствие водителей общественного транспорта можно будет решить за счет внутренних ресурсов, то в городах-миллионниках станет наблюдаться обратный эффект, то есть пассажирским транспортном просто некому будет управлять, в результате пострадают жители этих городов, которые не смогут вовремя доехать до работы.

Эксперт подчеркнул, что не стоит всех трудовых мигрантов клеймить, поскольку среди них имеются действительно достойные люди, знающие русский язык не хуже носителя языка, а в знаниях правил дорожного движения могут дать многим фору. К тому же для того, чтобы вернуть престижность профессии водителей и обеспечить достойную оплату их нелегкого труда, среднее значение должно быть 150-200 тыс. рублей при выполнении водителем всех предъявляемых требований. Кроме того, проблема не будет полностью решена одним только ростом оплаты труда, а вакансия будет занята бывшим «маршрутчиком», далеким от знаний русского языка и понимания основ безопасного управления транспортным средством.

По его мнению, для решения вопроса в этом случае необходим комплексный подход с составлением дорожной карты. Так, необходимо поэтапное повышение зарплаты, а также число иностранных граждан должно квотироваться и составлять не более 10% от списочного состава, нужно создать аттестационные комиссии на базе государственных предприятий.

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