Эксперт Колесников заявил о весьма высоком спросе на отели в России в новогодние праздники

Бронирование отелей на ближайшие новогодние каникулы обойдется жителям РФ на 20% дороже по сравнению с прошлым годом. По словам вице-президента Гильдии рестораторов и отельеров Сергея Колесникова, большую часть мест в отелях на популярных направлениях, вроде обеих столиц и Калининграда, уже раскупили. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в этом году спрос еще больше, чем за последние годы.

По мнению эксперта, наиболее востребованными оказали не столичные гостиницы, а отели Калининграда, также значительным спросом пользуются горнолыжные курорты.

Он отметил, что абсолютно вся Московская область заполнена, также высокий спрос на северную столицу и Дальний Восток. Традиционно занимают отели в исторических городах - Костроме, Ярославле, Нижнем Новгороде, Туле, находящихся на разумном расстоянии от Москвы.