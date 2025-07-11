Эксперт Коломацкая предупредила о необходимости соблюдать дресс-код по пути на пляж

Городские пляжи — не дикие курорты: эксперт по этикету Надежда Коломацкая предупреждает — путь к воде требует соблюдения городского дресс-кода, а небрежность в одежде может вызвать осуждение. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, по дороге к пляжу запрещены шлепанцы, парео, микрошорты, прозрачная одежда без белья, разрешены легкие платья, шорты миди, эспадрильи. При уходе с пляжа обязателен переход в «цивильный» вид сразу у выхода.

Эксперт добавила, что городской пляж – это театр с тремя актами: в первом акте следует сохранять образ «человека из мегаполиса», во втором – на пляже можно расслабиться

в рамках приличий, в третьем – при возвращении – мгновенно следует «включить» городской стиль.

По ее мнению, исторически пляжный этикет сформирован в викторианской Англии: даже купальные машины требовали смены нарядов при выходе на променад. Современный мегаполис лишь адаптировал традиции.

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