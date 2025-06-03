Россиян призвали помнить о штрафе за купание в неположенном месте

Юрист Ярослав Остапенко рассказал, что купаться разрешено исключительно на пляжах, перечень которых утвержден приказом МЧС России № 732, сообщило интернет-издание «Абзац». В противном случае на отдыхающего будет наложена административная ответственность, а в некоторых случаях — даже уголовная.

Эксперт отметил, что в перечне указаны платные и бесплатные зоны отдыха. Важно придерживаться рекомендаций, чтобы не платить штраф. Его размер зависит от региона. Например, при нарушении запрета в Москве гражданин будет обязан оплатить штраф в размере 2,5 тыс. руб. При отягощающих обстоятельствах сумма увеличивается. Например, если человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Если в результате купания в запрещенном месте пострадают дети, родители или сопровождающие лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 125 УК РФ за оставление в опасности», — отметил эксперт.

Юрист обратил внимание, что купаться разрешено в специально предназначенной одежде. Отдых в обнаженном или голом виде может стать причиной для составления административного протокола на основании статьи о мелком хулиганстве. В таком случае человеку могут выписать штраф или назначить арест на срок до 15 суток.

«Если же процесс откровенного купания увидят дети младше 16 лет, действия нарушителя могут быть квалифицированы по статье 135 УК РФ (развратные действия), что уже влечет уголовную ответственность», — пояснил юрист.

Где можно отдохнуть у воды всей семьей в Московской области — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».