Эксперт Коптев назвал способы перевезти на дачу саженцы и вещи в целости

В мае многие жители нашей страны, готовясь к летнему сезону, вывозят цветы, рассаду, саженцы, бытовую технику и личные вещи за город. Эксперт Игорь Коптев назвал способы довезти их в целости. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, при перевозке саженцев и растений прежде всего следует изучить условия перевозки растений. Так, саженцы стоит перевозить вместе с комом земли, завернув корень во влажную ткань, растения в горшках нужно перевозить в коробках, предварительно обмотав несколькими слоями ветоши или воздушно-пузырьковой пленки.

Эксперт добавил, что одежду из тонких тканей и обувь необходимо перевозить в коробках, предварительно упаковав их в пакеты с целью обеспечения дополнительной защиты от влаги. При этом тяжелые предметы лучше разместить на дне коробки, легкие.

По его мнению, электронику лучше перевозить в заводской упаковке, оснащенной вставками, амортизаторами и иными элементами для дополнительной фиксации, при ее отсутствии нужно завернуть в воздушно-пузырьковую пленку и положить в коробку из плотного трехслойного картона.