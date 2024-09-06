Эксперт Корнев рассказал, как вернуть желание читать книги

Александр Корнев посоветовал начать с того, что действительно приносило или приносит удовольствие. Это может быть бульварное чтиво, легкие произведения или даже эротические фэнтези. Главное — не мучить себя жанрами, которые не даются легко и не оставляют столько эмоций, как любимые.

Если был долгий перерыв или книги в целом не привлекали, но начать читать хочется, эксперт советует взять романтическое фэнтези или детективы. Захватывающие книги вроде «Кэрри» Стивена Кинга могут вновь вернуть любовь к книгам. Также нет ничего зазорного в том, чтобы вспомнить забытое старое: «Дозоры» и «Черновик» Лукьяненко, а также любые произведения, по которым есть экранизации. После можно не заметить, как случится переход на более сложные жанры.

«Чтобы избежать состояния «нечитуна», задайте себе вопрос: «Зачем я это делаю?» Для меня ключевая цель — научиться получать удовольствие от чтения. Исследования показывают, что, если мы только смотрим фильмы, то мы получаем меньше удовольствия. Чтобы увеличить его, нужно научиться разбираться в предпочтениях и использовать их. Найдите свой «долгий дофамин» — то, что приносит вам наибольшее удовольствие», — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга запретил книгу «Сатанинская библия» Антона Лавея.