Суд Петербурга запретил книгу «Сатанинская библия» Антона Лавея

Санкт-Петербургский городской суд постановил, что книга «Сатанинская библия» (или «Черная библия») известного американского оккультиста и основателя «Церкви сатаны» Антона Шандора Лавея является экстремистской и запрещена, сообщила пресс-службы городских судов.

Этот запрос в суд был внесен заместителем прокурора Ленинградской области. По итогам специалисты пришли к выводу, что текст электронного издания пропагандирует «религиозную контркультурную систему, основывающуюся на идеях разрушения, ненависти и насилия».

В ведомстве заявили, что идеи, представленные в книге, отвергают «традиционные ценности российского общества» и вызывают негативное отношение к «традиционным для России конфессиям».

Также эксперты обнаружили в «Сатанинской библии» пропаганду ЛГБТ*.

«Сатанизм мирится с любой формой сексуальной деятельности, которая должным образом удовлетворяет ваши потребности — будь они гетеросексуальными, гомосексуальными, бисексуальными и даже асексуальными — по вашему выбору. Сатанизм даже одобряет любой фетиш или отклонение»,— приводит пресс-служба отрывок из труда Лавея.

В конце 1960-х годов «Церковь сатаны» стала известна в США. Основные положения этого учения как «нового типа религии» были изложены в «Сатанинской библии». Антон Лавей считается основателем современного сатанизма.

Июлем этого года Октябрьский районный суд Петербурга признал экстремистскими некоторые материалы, распространяемые международной оккультной организацией «Орден девяти углов» (ONA).

Среди них «Черная книга Сатаны I», «CAELETHI Черная книга Сатаны II» и «Черная книга Сатаны III», содержавшиеся в издании «Черная книга Сатаны» (The Black Book of Satan).

Ранее сообщалось, что пропавшую в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку нашли мертвой.

*движение признано в РФ экстремистским и запрещено.