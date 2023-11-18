Эксперт Корнилова назвала причины отложения лишнего жира в печени

Как пишет портал «Дни.ру» , она является важным органом в теле человека и выполняет множество функций. Состояние печени может напрямую влиять на здоровье организма. Нельзя игнорировать проблему, как и забывать о причинах ее возникновения.

А среди них гастроэнтеролог Вероника Александровна Корнилова назвала сразу несколько. И первой служит лишний вес. Пациенты с ним могут для резкого снижения массы тела начать голодать, но это также приводит к плохим последствиям. Из-за недостатка еды тело старается запастись энергией.

Конечно, некоторые диеты могут быть полезны для организма. Например, для людей с сахарным диабетом. Они, к слову, тоже находятся в зоне риска. Ну а полностью здоровые люди нередко злоупотребляют вредными привычками, такими, как алкоголь и жирная пища. Все это тоже значительно «бьет» по печени.

Даже несмотря на самые распространенные причины, накопление жира печенью и так встречается достаточно часто. Важно вовремя узнать о проблеме и начать лечение. Однако, одного его будет мало – нужно полностью корректировать образ жизни. Тогда и получится избежать опасных осложнений.

Напомним, ранее врач-кардиолог одной из частных клиник подмосковного Звенигорода Наталья Дзивалтовская назвала продукты, которые сохранят здоровье сердца и сосудов.