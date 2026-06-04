Эксперт Котляр назвала Вьетнам лучшей альтернативой Таиланду: цены, перелеты и новые отели привлекают туристов из РФ

Основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Вьетнам одним из лучших азиатских направлений по соотношению цены и качества. В своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр» эксперт отметила, что за последние два года страна серьезно перезагрузила туристическое предложение и фактически заняла нишу, которую прежде удерживал Таиланд.

По ее словам, даже убежденные поклонники Турции, раньше арендовавшие там целые виллы на семью, теперь летом отправляются во Вьетнам, поскольку он остается адекватным по ценам. Котляр добавила, что направление набирает популярность благодаря расширению прямой перевозки, понятной логистике и достойной отельной базе. Она заключила, что Вьетнам сегодня стал одной из самых удачных альтернатив Таиланду, который за последние годы заметно подорожал и местами оказался перегружен туристами.