Эксперт Козинцева объяснила влияние эфирных масел на иммунитет

Ароматерапевт Валерия Козинцева в беседе с RuNews24.ru рассказала, как эфирные масла влияют на укрепление иммунитета и выздоровлении.

Специалист рассказала, что стресс является фактором, который ударяет по нормальной работе иммунитета. По этой причине следует его укреплять разными способами: от питания и насыщения витаминами, до работы с эфирными маслами терапевтического класса. Например, это масло чайного дерева, которое помогает даже во время простуды. Также его используют при порезах и воспалениях от грибков, бактерий и вирусов. Масла из миртового дерева — это настоящий природный антисептик.

«Его можно наносить на области воспаления, такие как горло, носоглотка и уши. Добавление масла в полоскание с морской солью и содой поможет вылечить больное горло и продезинфицировать ротовую полость. Вместо уничтожения патогенной микрофлоры масло эффективно максимизирует подавление роста нежелательных микроорганизмов», — добавила специалист.

Эксперт также выделила масло лимона, имбиря и орегано. С последним следует быть осторожным, так как оно жгучее. Однако в этом его плюс: при болезнях можно наносить на стопы, согревая их и помогая самочувствию при ОРВИ, гриппе или простуде.

Ранее сообщалось, что Козинцева рассказала про полезные при простуде запахи-антисептики.