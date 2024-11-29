Эксперт Козинцева рассказала про полезные при простуде запахи-антисептики

Ароматерапевт Валерия Козинцева рассказала RuNews24.ru , как запахи влияют на здоровье и какие аромамасла можно использовать во время простуды для облегчения состояния и борьбы с инфекциями.

Очень многие растения можно использовать как лекарственное средство, однако здесь важно учитывать дозу и правильность сочетания трав. Однако их можно использовать не только в напитках, ведь душа растения заключается именно в эфире и запахе. Как пояснила специалист, в одном растении может сочетаться от трехсот до нескольких тысяч химсоединений. Каждое из них обладает уникальным свойством.

По словам Козинцевой, эфирные масла могут защищать от грибов, вирусов, бактерий, паразитов и инфекций. Почти все известные эфиры обладают антибактериальным эффектом. Все благодаря благоприятному воздействию на слизистые.

«Эфирное масло таких растений как чайное дерево, орегано, мята перечная и другие, мы можем использовать как антисептики при простудах. Но также помимо защитных свойств масла обладают и успокаивающими эффектами: все знают аромат лаванды, валерьяны. Но если нам нужно наоборот поднять энергию, взбодриться, то тогда для этого идеально подойдут ароматы цитрусовых и обжигающую корицу», — объяснила ароматерапевт.

Также эксперт добавила, что ценятся масла ладана, бессмертника и розы: они помогают в регенерации кожи.

Эффект масел до конца не изучен, как и сочетания трав. Однако во многом это облегает состояние, поддерживает здоровье и помогает в борьбе как минимум психосоматических болезней. Но следует помнить, что прием препаратов и ароматерапия показана далеко не всем: следует обратиться к специалисту за консультацией.

Ранее сообщалось, что врач Шагрова рассказала о принципах здорового лечебного голодания