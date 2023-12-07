Эксперт Красникова перечислила причины, которые мешающие формировать правильные финансовые привычки

Эксперт по менеджменту Валентина Красникова пояснила, какие очевидные причины мешают людям повышать финансовую грамотность. Об этом сообщает « Газета.ру ».

По ее словам, управление деньгами является таким же обязательным навыком, как и чтение.

Эксперт добавила, что любая дисциплина порождает страх. Таким образом, люди боятся потерять собственные деньги.

По ее мнению, также нарушением финансовой привычки являются уловки маркетологов.