Эксперт Красникова перечислила причины, которые мешающие формировать правильные финансовые привычки
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Эксперт по менеджменту Валентина Красникова пояснила, какие очевидные причины мешают людям повышать финансовую грамотность. Об этом сообщает «Газета.ру».
По ее словам, управление деньгами является таким же обязательным навыком, как и чтение.
Эксперт добавила, что любая дисциплина порождает страх. Таким образом, люди боятся потерять собственные деньги.
По ее мнению, также нарушением финансовой привычки являются уловки маркетологов.