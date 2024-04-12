Эксперт Криворучко рассказала, что делать, если банкомат неправильно посчитал деньги

Вероятность, что банкомат неправильно посчитает деньги, крайне мала. Профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Криворучко в беседе с сайтом aif.ru объяснила, как действовать, если банкомат все-таки ошибся.

Банкоматы невероятно редко совершают ошибки, так как их подогнали под все современные требования. Купюры высчитываются в валидаторе: его задача проверить деньги на подлинность, определить номинал и количество. Все валидаторы оснащены двухсторонним сканером и магнитными датчиками, которые анализируют корректность меток валюты и защитных нитей. То есть, при такой проверке, банкомат никогда не примет поддельную купюру. Однако клиентам интересно, может ли машина ошибиться с количеством принимаемых денег при пересчете. Ответ эксперта — нет. Даже если такой случай реально произошел, то паниковать не стоит.

«В случае возникновения спорных ситуаций, каких-то вопросов по сумме зачисления, нужно обратиться в банк, которому принадлежит банкомат. Когда человек вносит деньги, все его действия фиксируют три камеры и работают другие системы контроля, на основании этих данных всегда можно установить истину», — объяснила Светлана Криворучко.

Как заключила эксперт, когда клиент подтверждает зачисление или снятие, это уже расценится как соглашение с той суммой, что на экране. Разобраться в этом случае будет сложнее, но также возможно, как и с ошибочным пересчетом средств.

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