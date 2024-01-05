Эксперт Крылов назвал лучший способ лепки снеговиков

По словам географа Петра Крылова, лепить снеговика является веселой забавой, тем не менее не любая снежная фигура простоит долго и не рассыплется от малейшего воздействия. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что для лепки снеговика должна быть ровная поверхность, которая расположена далеко от источников тепла.

По мнению эксперта, снег также должен быть влажным, мокрым и температура воздуха должна составлять от 0 до -2°С.

Он отметил, что перед лепкой следует разогреть снежки в руках. После сооружения снеговика можно полить его водой для того, чтобы он стоял дольше.