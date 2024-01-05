Эксперт Крылов назвал лучший способ лепки снеговиков
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам географа Петра Крылова, лепить снеговика является веселой забавой, тем не менее не любая снежная фигура простоит долго и не рассыплется от малейшего воздействия. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что для лепки снеговика должна быть ровная поверхность, которая расположена далеко от источников тепла.
По мнению эксперта, снег также должен быть влажным, мокрым и температура воздуха должна составлять от 0 до -2°С.
Он отметил, что перед лепкой следует разогреть снежки в руках. После сооружения снеговика можно полить его водой для того, чтобы он стоял дольше.