Эксперт Курбатова перечислила способы выбора вкусной красной икры к Новому году
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По словам эксперта Екатерины Курбатовой, при выборе красной икры нужно обращать внимание на ряд ключевых факторов независимо от марки или производителя. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она добавила, что качественная икра стоит дорого, поэтому не стоит вестись на низкую цену. Кроме того, она должна быть упакована в герметичный контейнер из темного материала.
По мнению эксперта, настоящая икра содержит только рыбные икринки, соль и консерванты или добавки для сохранения свежести. Также на упаковке должны быть указаны полная информация о производителе, срок годности, условия хранения и пользования.
Она отметила, что необходимо обратиться к рекомендациям и отзывам других покупателей.