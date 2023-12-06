Эксперт Курбатова перечислила способы выбора вкусной красной икры к Новому году

По словам эксперта Екатерины Курбатовой, при выборе красной икры нужно обращать внимание на ряд ключевых факторов независимо от марки или производителя. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что качественная икра стоит дорого, поэтому не стоит вестись на низкую цену. Кроме того, она должна быть упакована в герметичный контейнер из темного материала.

По мнению эксперта, настоящая икра содержит только рыбные икринки, соль и консерванты или добавки для сохранения свежести. Также на упаковке должны быть указаны полная информация о производителе, срок годности, условия хранения и пользования.

Она отметила, что необходимо обратиться к рекомендациям и отзывам других покупателей.