Эксперт Квасникова пояснила, почему лучшим является сливочное масло 82,5%-й жирности

В продаже появилось кислосливочное масло. По словам генерального директора АО «Городецкий молочный завод» Нины Квасниковой, оно вовсе не является новинкой и ранее такое масло производили в Советском Союзе. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она подчеркнула, что при этом настоящим маслом является только сладкосливочное масло с долей жирности 82,5%, потому как оно должно взбиваться.

По мнению эксперта, несмотря на многочисленные советы в Интернете, определить качество сливочного масла в домашних условиях невозможно.

Ранее сообщалось, что около семи тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье за семь месяцев.