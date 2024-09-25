Эксперт Квасникова пояснила, почему лучшим является сливочное масло 82,5%-й жирности
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В продаже появилось кислосливочное масло. По словам генерального директора АО «Городецкий молочный завод» Нины Квасниковой, оно вовсе не является новинкой и ранее такое масло производили в Советском Союзе. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она подчеркнула, что при этом настоящим маслом является только сладкосливочное масло с долей жирности 82,5%, потому как оно должно взбиваться.
По мнению эксперта, несмотря на многочисленные советы в Интернете, определить качество сливочного масла в домашних условиях невозможно.
Ранее сообщалось, что около семи тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье за семь месяцев.