Около семи тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье за семь месяцев

Подмосковные производители изготовили около семи тысяч тонн сливочного масла и масляных паст за семь месяцев, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объемы такой продукции в сравнении с прошлым годом выросли на шестнадцать процентов, уточнили в ведомстве. Суммарная выручка производства молочной продукции за указанный период составила сто сорок миллиардов рублей.

Ведущие подмосковные предприятия по производству сливочного масла расположены в Озерах, Можайске, Дмитрове и Волоколамске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что промышленные предприятия, работающие в сфере импортозамещения, до конца сентября могут подать заявку на получение субсидии.