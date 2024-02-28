Эксперт Лялина назвала способы определить некачественный сыр

Ключевыми компонентами натурального сыра являются молоко с добавлением ферментов и закваски, также за вкус и аромат продукта отвечают специальные бактерии. Эксперт Ирина Лялина рассказала, как определить некачественный сыр. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, натуральный сыр имеет ровный рисунок и сохраняет форму, поверхность продукта не должна быть слишком яркой.

Эксперт добавила, что также можно промокнуть сыр бумажной салфеткой, появление жирных выделений свидетельствует о наличии растительного масла.

По ее мнению, кроме того, при помещении сыра под ультрафиолетовую лампу только появление желтого цвета свидетельствует о натуральности сыра.