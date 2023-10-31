Эксперт Лялина назвала способы устранения плесени в доме

Плесень портит воздух и внешний вид помещений, а также разрушает дерево, стены. Более того, она крайне негативное влияние оказывает на здоровье человека. Эксперт Ирина Лялина перечислила варианты справиться с плесенью в доме. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, застарелую плесень можно удалить уксусом с содой, перекисью водорода или эфирными маслами.

Эксперт добавила, что важно в последнем случае применять натуральные концентрированные эфирные масла, а не аптечные серии. Так, отлично подойдет лимонное масло, также эфиры розмарина и тимьяна уничтожают споры в воздухе, поэтому применение аромадиффузоров идеально в ванной и в бане.