Эксперт: люди ощутили перемены, поэтому пришли на выборы

Избиратели активно голосовали на выборах губернатора Московской области, потому что имеют возможность сами оценить развитие региона и хотят выразить свое отношение. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты Московской области по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству), куратор патриотического проекта «Передвижники» Дмитрий Шалыгин.

«Большая явка связана с тем, что жители Подмосковья проявляют гражданскую позицию, им не безразлична жизнь в регионе, так что они активно шли голосовать. При этом люди видят позитивные изменения, которые происходят в Подмосковье на протяжении последних десяти лет. Поэтому многие поддержали Андрея Юрьевича Воробьева», – отметил Дмитрий Шалыгин.

Итоги выборов стали своего рода откликом на работу последних лет.

«Московская область развивается, создаются рабочие места, улучшается социальная инфраструктура. Поэтому выбор избирателей стал оценкой итогов прошедших десяти лет», – подчеркнул Дмитрий Шалыгин.

Напомним, на выборах главы региона 8, 9 и 10 сентября было представлено четыре кандидата. Андрей Воробьев баллотировался от партии «Единая Россия», Александр Наумов – от КПРФ, Кирилл Жигарев представлял ЛДПР, Анатолий Никитин выдвигался от «Справедливой России – За правду». Явка составила 60,53%, всего в Подмосковье проголосовало более 3,6 млн избирателей. Часть из них воспользовалась дистанционным электронным голосованием, то есть участвовала в выборах онлайн. Такой механизм был доступен в регионе впервые. Андрей Воробьев одержал победу с результатом в 83,68% голосов.