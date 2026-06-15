Эксперт Лоикова заявила, что 70% работников транспорта жалуются на хронические переработки

HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что в России все больше граждан сталкиваются с переработками. Ее слова приводит НСН. По данным эксперта, число таких случаев серьезно выросло. Чаще всего переработки наблюдаются в строительстве, ремонте и доставке. Также много работать приходится бухгалтерам, особенно в периоды сдачи отчетности.