Эксперт Лоикова заявила, что 70% работников транспорта жалуются на хронические переработки
HR-эксперт Лоикова: россияне в общепите и логистике перерабатывают до 12 часов
HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что в России все больше граждан сталкиваются с переработками. Ее слова приводит НСН. По данным эксперта, число таких случаев серьезно выросло. Чаще всего переработки наблюдаются в строительстве, ремонте и доставке. Также много работать приходится бухгалтерам, особенно в периоды сдачи отчетности.
Одной из причин переработок Лоикова назвала дефицит кадров. Летом ситуация усиливается в общепите и логистике — в этих секторах зачастую работают по 12 часов. Пиковый спрос в сезон также затрагивает транспортную отрасль: здесь 70 процентов работников жалуются на хронические переработки.