Эксперт Малюгина пояснила влияние увеличения предлагаемых зарплат на рынок труда в России

По информации Банка России, с января по март этого года предлагаемые зарплаты в нашей стране выросли почти на 13%. По словам эксперта Ольги Малюгиной, увеличение предлагаемых заработных плат приводит к тому, что на вакансии претендуют высококвалифицированные специалисты. Об этом сообщают « Известия ».

Она подчеркнула, что в настоящее время работодатель держится за хорошие кадры, а благодаря высококвалифицированным специалистам повышается уровень выполнения работ, качество продукта.

По мнению эксперта, для соискателей в половине случаях решающим фактором при принятии решения о работе является именно зарплата. для трети важны условия труда, коллектив и наличие развитой корпоративной культуры, для 10% — расположение офиса и время до работы, а 5% — возможность дистанционной работы.