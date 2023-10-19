Эксперт Малоземов перечислил способы применения банановой кожуры

По словам эксперта Сергея Малоземова, съев банан, мы обычно выбрасываем его кожуру, однако в ней содержатся полезные для организма вещества. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что прежде всего это клетчатка и калий, из которых первый служит для правильного функционирования кишечника и работы иммунитета, а второй является ключевым элементом для сердечно-сосудистой системы.

По мнению эксперта, ее в небольшом количестве можно добавить в смузи, а также применить при приготовлении мяса в горшочке.