Эксперт Машаров объяснил, в каком случае за опоздание могут уволить

Работодатель имеет право уволить сотрудника за опоздание только в том случае, если оно превышает четыре часа, что по закону квалифицируется как прогул. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

«Опоздание до четырех часов не является основанием для увольнения, но может повлечь дисциплинарное взыскание. Однако отсутствие на рабочем месте сверх этого срока — это уже прогул, за который могут уволить», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Трудовой кодекс РФ запрещает штрафовать сотрудников. Единственными законными мерами являются замечание, выговор или увольнение. Удержание денег из зарплаты за опоздание незаконно, за исключением депремирования, если оно предусмотрено внутренними документами компании.

Сотрудник вправе требовать возврата удержанных сумм через трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. За введение штрафных санкций для штатных сотрудников работодателю грозит административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ, заключил Машаров.

