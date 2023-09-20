Эксперт Машаров предрек удорожание квартир в столице до конца года

Продажи вторичного жилья в столице за с января по август увеличились примерно на 30%, однако было зафиксировано рекордное количество сделок. Эксперт по недвижимости Петр Машаров объяснил причины роста продаж вторички в Москве, и спрогнозировал стоимость жилплощади к концу текущего года. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, выбор вторички многими людьми связан с тем, что стоимость квартир в новостройках значительно растет, а отдельные объекты не сдаются в срок.

Эксперт отметил, что к концу текущего года стоит ожидать удорожания недвижимости, тем не менее на спросе населения это не должно отразиться.

По его мнению, рост цен на квартиры связан с увеличением затрат на рабочих и строителей в связи с падением курса российской валюты и с отсутствием большого запаса прочности рентабельности у застройщиков.