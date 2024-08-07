Эксперт Меджидов рассказал о последствиях взлома Wi-Fi

Взлом Wi-Fi сети позволяет злоумышленникам отслеживать действия жертвы в сети, собирать ее личную информацию, устанавливать на роутер вредоносное ПО, а также атаковать остальные устройства пользователя. Соответствующее предупреждение сделал аналитик, Джамил Меджидов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Эксперт указал на то, что существует ряд признаков, помогающих понять, что роутер взломали. Первым подобным является замедление интернета, что указывает на то, что хакер пользуется сетью и качает через нее что-то объемное. Вторым признаком является появление неизвестного устройства среди IP-адресов, подключенных в Wi-Fi, добавил он.

Меджидов также добавил, что о взломе роутера может говорить и появление чрезмерного количества рекламы на сайтах или открытие сторонних сайтов во время обычных. К примеру, насторожиться стоит, если с сайтом также открывается онлайн-казино.

Для защиты своей сети специалист в первую очередь посоветовал изменить учетные данные администратора. Также защититься поможет смена сетевого имени роутера, так как зачастую они используют свою марку в качестве него, и хакеры могут воспользоваться этим для взлома. Более того, стоит пользоваться инструментами мониторинга Wi-Fi, самостоятельно следящие за безопасностью сети, заключил Меджидов.