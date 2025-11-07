Эксперт: мессенджер MAX может стать удобным аналогом Telegram и WhatsApp в западных странах

Российский мессенджер MAX может стать удобным аналогом западных приложений и в него можно привлечь пользователей из Европы и США, заявил американский IT-консультант и ведущий ток-шоу Russia Up Close Джозеф Шуцман. Об этом сообщает ТАСС .

По словам эксперта, сейчас на фоне ухудшения качества Telegram и WhatsApp требуется новое приложение для общения с людьми, которые живут в зарубежных странах.

«(…) и MAX станет очень удобной альтернативой для пользователей в США и Европе», — сказал Шуцман.

Он добавил, что российское приложение может расширить экосистему и привлечь пользователей из зарубежных стран для общения с теми, кто находится в РФ.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завел в новом мессенджере свой канал.