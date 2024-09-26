Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что использование наемников из Латвии нужно ВСУ для окончательной порчи международных отношений.

Страны Прибалтики не назовешь дружественными России и казалось бы, что портить здесь нечего. Однако специалисты отмечают, что отношения стран все же еще не накалились до предела. Использование иностранных наемников в рядах ВСУ могут это исправить.

«Все и так уже находится на грани. Тем, кто отправляет на Украину своих наемников, надо понимать другое. Если гражданин, к примеру, той же Латвии схвачен при применении насилия, особенно по отношению к гражданскому населению, и если будет установлено, что он не является гражданином Украины, то есть все основания его немедленно уничтожить на месте», — сказал Николай Межевич, комментируя эту тему aif.ru.

Наемники из Прибалтики, по слухам, уже участвовали в Чечне, и с ними встречались российские военные.

Напомним, что по данным МО РФ шесть тысяч наемников были ликвидированы с начала СВО на Украине. С тех пор цифры могли лишь вырасти.

Ранее сообщалось, что МИД РФ рассказал ООН о преступлениях ВСУ против детей.