Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился со спецпредставителем генсекретаря ООН Вирджинией Гамбой. Во время встречи он указал на зверства, которые украинские бойцы совершали против детей. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Вопрос о преступлениях со стороны ВСУ до сих пор стоит очень остро. Больше всего международное сообщество беспокоят случаи, когда из-за конфликта двух сторон страдают и гибнут дети. Вершинин обратил внимание ООН на то, что армия РФ соблюдает нормы международного гуманитарного права, в отличие от противника.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в контексте предотвращения серьезных нарушений в отношении детей в ходе вооруженных конфликтов в различных регионах мира. Отдельное внимание уделено кризису вокруг Украины, ситуации в секторе Газа и в Судане», — отмечается в сообщении.

В очередной раз подчеркнули, что действия ВСУ повлекли многочисленные факты убийств и калечения несовершеннолетних.

Ранее военкор Хадая заявил, что курское приграничье завалило трупами наемников и бойцов ВСУ.