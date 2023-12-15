Эксперт Миронов: россиянам нужно радоваться повышению ключевой ставки

Кредиты могут стать менее доступными, но вклады более доходными, если ЦБ РФ примет решение о повышении ключевой ставки.

Экономист Валерий Миронов в беседе с RuNews24.ru заявил, что повышение ключевой ставки в России — это положительные новости. Причины кроются в депозитах, которые по идее станут дороже. Таким образом граждане охотнее понесут деньги в банк на хранение под проценты. По словам эксперта, выгодно это не только гражданам, но и стране: деньги выплачивают на СВО, военным и оборонным компаниям.

«Деньги приходят в экономику, но предложений при этом меньше, потому что санкции, сниженные поставки комплектующих с запада, определенное количество идет на производство продукции, которую невозможно потребить – это военным, необходимая продукция для СВО, и вот возникает перегрев экономики. Денег больше, а товаров, которые может потребить человек, меньше. Поэтому приходится это балансировать ключевой ставкой», — объяснил заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

По словам эксперта, повышение ключевой ставки позволит не допустить ускоренной инфляции или падения рынка, а держать все в балансе. Именно по этой причине россиянам следует «радоваться» происходящему.