Эксперт Мирзабекова предупредила об опасности домашнего ухода при прыщах

Управляющая салоном Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова предупредила, что домашний уход и попытка лечения прыщей может дорого обойтись. Об этом специалист рассказала в беседе с RuNews24.ru .

Бесконечно появляющиеся прыщи на кожи могут быть следствием внутренних причин, или обусловлены плохим домашним уходом. Каким бы не был корень проблемы, устранить несовершенства навсегда можно только при участии специалиста, как минимум дерматолога и косметолога. По словам Мирзабековой, попытка лечить прыщи самостоятельно может обернуться хроническим акне.

«Если проблема стала серьезной, нужно сдать анализы и посмотреть, чего в организме не хватает. Сухая кожа – это отсутствие витаминов. Жирная кожа – это результат выделения себума, в обоих случаях могут быть проблемы с гормональной системой», – подчеркнула эксперт.

Специалист поможет подобрать подходящие под тип кожи и проблему аптечные средства, а также даст рекомендации по уходу.

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