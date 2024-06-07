Ген ожирения: врач Денисова объяснила постоянную тягу к сладкому наследственностью

Тяга к вредной пище обусловлена не только привычками, но может и передаваться по наследству. Об этом сайту aif.ru рассказала врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова .

Ген FTO (fat mass and obesity associated) в организме человека отвечает за набор веса. Есть определенный генотип, который определяет предрасположенность к ожирению и тягу к соленой, мучной, жирной, соленой или любой другой высококалорийной пищи. Также на предпочтение могут повлиять воспитание в определенной культуре и гормональные скачки.

«Еще находясь в животе у мамы, ребенок начинает воспринимать сладкий вкус. Если дать попробовать сладкой водички только родившемуся младенцу, он улыбнется и зачмокает. А если дать что-то горькое или соленое, то скорчит недовольную гримаску. Поэтому во время беременности очень важно обращать внимание на питание будущей мамы», — отметила врач.

Также тянуть к сладкому, соленому или другим продуктам может из-за стресса. Это попытка заглушить переживания. Так происходит часто, потому что это работает: сладкое и вредная пища способна вызвать выделение гормонов счастья, тем самым снизив уровень стресса.

Врач рекомендует соблюдать базовые нормы правильного питания, не ограничивать себя слишком строго. Так, нужно потреблять не более 5 г соли и 25-35 г сахара в день, не превышать каллораж (от 1500 до 2500 ккал), съедать по 400 г свежих овощей и фруктов, кроме картофеля. Нельзя убирать углеводы, важно соблюдать баланс и не переедать.

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