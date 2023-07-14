Эксперт Морозова назвала важные вопросы соискателя к работодателям на собеседовании
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По словам карьерного эксперта службы занятости населения столицы Татьяны Морозовой, при изучении предложений о работе соискатели чаще всего предпочитают вакансии с подробным описанием требований, уровня зарплаты и прочих важных моментов. Об этом сообщают «Известия».
Она отметила, что при этом полностью все требования не всегда указаны в описании вакансии, в связи с чем следует подготовить список вопросов.
По мнению эксперта, соискателю важно задать вопросы на собеседовании о том, с чем связана вакансия, почему уволился предыдущий сотрудник, а также узнать подробнее об обязанностях и подробности о заработной плате.
Морозова рекомендует попросить потенциального работодателя рассказать о коллективе и выяснить подробности испытательного срока.