Эксперт Мухаметов: потепление в Арктике вызовет регулярные похолодания в Москве

По мнению преподавателя МГУ, каждый февраль в столице будет более холодным, чем ранее. Это вызвано изменением циркуляции атмосферы в арктическом регионе, куда вторгаются потоки теплого воздуха.

Сотрудник кафедры океанологии географического факультета Московского государственного университета считает, что климат в Арктике будет меняться в сторону более теплого. В результате ближе к концу зимы там станет устанавливаться антициклон, и это приведет к обязательным затокам холодного воздуха в Центральную Россию.

«В феврале в Москве будет холоднее, то есть феврали в московском регионе будут холодать», - утверждает Сергей Мухаметов.

Его слова привели РИА Новости. В то же время локальные зимние похолодания заметно сильнее затронут Центральную Европу. По России они ударят не так сильно.