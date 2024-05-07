Эксперт Мурадян назвал лучшие варианты подработок для пенсионеров

По словам HR-специалиста Гарри Мурадяна, жителям нашей страны на пенсии подходят сезонные подработки или занятость в некоммерческих организациях. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что, кроме того, пожилые граждане могут зарабатывать из дома занятиями ремеслом или рукоделием. Также им доступен и вариант подработки вроде ухода за детьми или домашними животными.

По мнению эксперта, не следует забывать и про репетиторство или обучение. Так, пенсионеры с опытом могут преподавать школьникам и студентам. Кроме того, пенсионеры, имеющие в собственности недвижимость, могут сдавать ее в аренду с целью получения дополнительного дохода.