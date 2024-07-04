Эксперт Мурадян объяснил, должен ли работодатель сократить рабочий день в жаркую погоду

По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, при условии если температура в офисном помещении превышает +27 С, то работодатель обязан сократить рабочий день на один час. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что если написанное в Трудовом кодексе РФ его не волнует, то можно вызвать трудовую инспекцию. В такой ситуации работодателю грозит штраф.

По мнению эксперта, стоит помнить и о том, что везде существует своя региональная специфика. Так, если речь идет про регионы, где -30 С является нормой, то у них имеются свои нормативы и другие градусы.

Он отметил, что с бытовой точки зрения работодатель должен обеспечить комфортные условия труда для своих сотрудников.