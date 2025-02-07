Эксперт Мурадян считает полным бредом введение 36-часовой рабочей недели в России

По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, инициатива о введении 36-часовой рабочей недели является полным бредом, поскольку в нашей стране и без этого виден дефицит рабочих рук. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в России сегодня уровень безработицы достаточно низкий, к тому же государство взвалило на себя огромный объем задач: импортозамещение, технологический суверенитет и импортозамещение практически по всем отраслям.

По мнению эксперта, сегодня работодатели практикуют «тихий наем», то есть вместо найма новых сотрудников они распределяют нагрузку на уже существующих работников. Теперь в России предлагают работать вообще четыре дня, при этом работать просто некому.

Он подчеркнул, что есть смысл задуматься о повышении продуктивности труда вместо сокращения рабочих часов.

Ранее депутат Бессараб рассказала о переходе на 36-часовую рабочую неделю после СВО.