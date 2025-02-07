Депутат Бессараб рассказала о переходе на 36-часовую рабочую неделю после СВО

Существование возможности уменьшения рабочей недели до 36 часов в России в ближайшем будущем подтвердила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что соответствующий законопроект уже подготовлен и будет предложен к рассмотрению после завершения конфликта на Украине.

По мнению Бессараб, переход на 36-часовую рабочую неделю вполне осуществим, и есть примеры подобных практик в европейских странах. Однако это не касается работников производственной сферы, так как это могло бы привести к увеличению затрат и, соответственно, цен на продукцию. Такой режим вполне реален для офисных сотрудников, работников торговых и сервисных компаний.

Также она отметила, что на основе опыта европейских стран стало известно, что сокращение рабочего времени способствует более быстрому выполнению задач, снижая количество отвлечений.

При этом эффективность труда сохраняется, а преимущества для работников значительно возрастают. Депутат добавила, что, несмотря на дефицит кадров, сокращенная неделя могла бы заинтересовать множество потенциальных соискателей.

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