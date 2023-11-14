Эксперт Муртазин спрогнозировал перемены в смартфонах в течение нескольких лет

Смартфоны уже вобрали в себя большое число многообразных технологий. По словам эксперта Эльдара Муртазина, в ближайшее время массовыми будут смартфоны с гибким экраном. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что развитие функции подключения смартфона к внешнему монитору и клавиатуре повлияет на сокращению спроса на мониторы и ноутбуки.

По мнению эксперта, также станет улучшаться качество комплектующих и развиваться программное обеспечение устройств.