Эксперт напомнил водителям, чьи права станут недействительными в новом году

Иностранцы, которые получали свои водительские права за пределами России, должны обменять их на действительные российские в течение 6 месяцев с получения ВНЖ или гражданства РФ. Для граждан РФ с заграничными правами, этот период начинает отсчитываться с момента прибытия в Россию. Соответствующее заявление сделал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт напомнил, что данная норма вступает в силу 1 апреля грядущего года. Лицам, у которых на эту дату имеются основания для замены, получают год – до 1 апреля 2025-го года. Норма в 6 месяцев начнет действовать для тех, кто получит основания позже, уточнил Данилов.

Он также объяснил, что заново сдавать экзамены на водительские права данной категории граждан не придется. Такие водители получат права российского образца на основе имеющихся заграничных. Данилов также предупредил, что если не произвести замену документа, то водителю грозит ответственность по ст. 12.7 КоАП, и он будет отстранен от управления транспортным средством до получения актуального документа.