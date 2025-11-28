Эксперт напомнила о праве работников отказаться от участия в зимних субботниках

Практика проведения зимних субботников, в рамках которых сотрудников привлекают к уборке снега на прилегающих к офисам территориях, продолжает распространяться среди российских компаний. Как заявила в разговоре с « Газетой.Ru » Екатерина Ситько, ведущий эксперт «Актион Охрана труда» (входит в группу «Актион»), подобные мероприятия организуются в 77,1% организаций. При этом в 46% случаев участие персонала фактически является обязательным, несмотря на отсутствие соответствующих законодательных требований.

Как пояснила ведущий эксперт «Актион Охрана труда» Екатерина Ситько, трудовое законодательство не предусматривает обязанности работников выполнять подобные виды деятельности без их добровольного согласия, особенно в отсутствие оплаты. Тем не менее, только 25% компаний компенсируют сотрудникам участие в субботниках. В 23,1% организаций, где мероприятия формально носят добровольный характер, сотрудники предпочитают не отказываться из-за опасений негативной реакции руководства, что уже привело к конфликтам в 22,1% компаний.

Эксперт отметила, что позитивный эффект от субботников как инструмента командообразования достижим только при соблюдении трех условий: добровольности участия, проведения в рабочее время и наличия понятной цели с видимым результатом. Нарушение этих принципов, по словам Ситько, приводит к обратному результату — снижению вовлеченности персонала и ощущению напрасно потраченного времени.

Исследование также выявило недостаточную осведомленность кадровых специалистов: 19,4% респондентов из числа ответственных за охрану труда признались, что не знают о праве сотрудников на отказ от участия в субботниках.

Наиболее распространенным форматом (89,3% случаев) остается уборка территории, при этом 95,8% мероприятий обходятся без происшествий. Однако 22,5% специалистов считают субботники неэффективной тратой времени, особенно при принудительном формате организации.

По прогнозу эксперта, традиционные субботники сохранятся преимущественно в государственном секторе и крупных корпорациях, но претерпят трансформацию в сторону уменьшения обязательности и большего акцента на корпоративном духе и точечных экологических инициативах. В перспективе останутся только добровольные, безопасные и результативные мероприятия, которые будут дополнять штатные обязанности клининговых служб без создания репутационных рисков для работодателя.

