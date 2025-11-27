Ночной грохот: дерево упало на жилой дом и перепугало людей

В новосибирском Академгородке произошел тревожный инцидент — в ночь на 25 ноября береза упала на жилой дом по адресу улица Терешковой, 8. По словам местных жителей, они проснулись от сильного грохота, вызванного падением дерева. Ствол повредил ограждение лоджии на третьем этаже, однако, по счастливой случайности, стеклянные конструкции дома не пострадали. Об этом собственники рассказали Om1 Новосибирск .

Как рассказала изданию жительница соседнего дома Елена Ж., эта ситуация обнажила системную проблему района.

«Это очень серьезная проблема для городка. То, что было посажено полвека назад, состарилось, деревья будут падать и дальше», — беспокоится жительница Академгородка.

Собеседница добавила, что это уже не первый подобный случай во дворе дома на Терешковой — ранее обрушившееся дерево также задело жилое здание.

К ликвидации последствий происшествия приступили только через сутки — в 14 часов 26 ноября начались работы по спиливанию упавшей березы. Власти рекомендовали жителям проявлять повышенную бдительность: ограничивать передвижение вблизи деревьев, не парковать под ними автомобили и оперативно сообщать об аварийных насаждениях по телефонам (383) 333-20-66, 228-86-85 или 228-87-44.

Инцидент высветил необходимость срочной инвентаризации зеленых насаждений в районе, где многие деревья, посаженные несколько десятилетий назад, достигли критического возраста и состояния, создавая потенциальную угрозу для жилых домов и пешеходов.

